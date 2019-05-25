Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim...

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar."
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:05 Kaynak: AA
Siyaset, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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