Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek
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