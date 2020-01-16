Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili gelişmeler - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili gelişmeler
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (19)
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