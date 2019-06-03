Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:04 Kaynak: AA
: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye
'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak, tüm imkanlarımızla yanınızda yer alacağımızdan şüpheniz olmasın."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur
Süleyman Soylu: Avrupa'yla son 300 yıldır ilk kez makasımızı daraltıyoruz
Erdoğan'dan, İstanbul seçimi için kurmaylarına önemli iki talimat
Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!