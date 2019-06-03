Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin, beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün, ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Devlet ve hükümet olarak, tüm imkanlarımızla yanınızda yer alacağımızdan şüpheniz olmasın."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur Süleyman Soylu: Avrupa'yla son 300 yıldır ilk kez makasımızı daraltıyoruz Erdoğan'dan, İstanbul seçimi için kurmaylarına önemli iki talimat Ele geçirilen el yazması eserlerde bir tuhaflık var!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:37:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]