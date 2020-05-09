Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de salgın hastanesini inceledi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de salgın hastanesini inceledi
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de yapımı sürülen salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Sancaktepe
'de yapımı sürülen salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu.
Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de 7 Nisan günü yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00 sıralarında Sancaktepe'ye yapılan salgın hastanesine gelerek incelemelerde bulundu. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan'ın incelemesinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemesi yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi hastanesini helikopterle havadan da inceledikten sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye geçti
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:19 Kaynak: DHA
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