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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANCAKTEPE'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞUYOR (1)

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANCAKTEPE'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞUYOR (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında birilerinin atıp tuttuğunu belirterek, "25 senede ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış ya. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. 2014'ten sonra öğrendi. Onlar bu işte çok çok acemi. Kardeşlerim AK Parti kurulduğu günden beri proje ile yatırımla hizmetle milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. "
Türkiye'nin popülist siyaset anlayışı yüzünden altın kıymetinde yıllarını heba ettiğini belirten Erdoğan, "2. Dünya savaşı sonrası benzer şartlarda kalkınma yolculuğuna  başladığımız ülkeler bu tür patinajlar yüzünden bizi fersah fersah geçmiştir. Sadece merhum Menderes ve Merhum Özal döneminde kayda değer sıçramalar ortaya koyabilmiştik. Her iki isme de yaptıkları hizmetlerin bedeli idamdan türlü türlü eziyete hakarete kadar uzanan zulüm zinciriyle adeta ödetilmiştir. 

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
İstanbul, Sancaktepe, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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