Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor (1)

43 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında birilerinin atıp tuttuğunu belirterek, "25 senede ne yaptınız? Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış ya. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. 2014'ten sonra öğrendi. Onlar bu işte çok çok acemi. Kardeşlerim AK Parti kurulduğu günden beri proje ile yatırımla hizmetle milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. " dedi.
Türkiye'nin popülist siyaset anlayışı yüzünden altın kıymetinde yıllarını heba ettiğini belirten Erdoğan, "2. Dünya savaşı sonrası benzer şartlarda kalkınma yolculuğuna  başladığımız ülkeler bu tür patinajlar yüzünden bizi fersah fersah geçmiştir. Sadece merhum Menderes ve Merhum Özal döneminde kayda değer sıçramalar ortaya koyabilmiştik. Her iki isme de yaptıkları hizmetlerin bedeli idamdan türlü türlü eziyete hakarete kadar uzanan zulüm zinciriyle adeta ödetilmiştir. " diye konuştu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:01 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel
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