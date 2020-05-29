Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 04:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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