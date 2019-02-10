Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığı Sağlam Tutmazsak, Tıpkı Dibi Delik Bir Kaba Konan Su Gibi,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:58 Kaynak: AA
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