Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık Bizim Namusumuzdur, Sandık Milli İradenin Aşılmaz, Sarsılmaz,...
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi
Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı
Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız