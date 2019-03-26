Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık Bizim Namusumuzdur, Sandık Milli İradenin Aşılmaz, Sarsılmaz,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık Bizim Namusumuzdur, Sandık Milli İradenin Aşılmaz, Sarsılmaz,...

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:03 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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