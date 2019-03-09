Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık Gelince Bu Millet Yalancıya Dersini Muhakkak Verir. Tarihimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık Gelince Bu Millet Yalancıya Dersini Muhakkak Verir. Tarihimiz...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı

Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:19:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık Gelince Bu Millet Yalancıya Dersini Muhakkak Verir. Tarihimiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]