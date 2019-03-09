Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık Gelince Bu Millet Yalancıya Dersini Muhakkak Verir. Tarihimiz...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA
Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu
Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı