Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: Sandıklar, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım" diye talimat veren Biden'a da cevap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Belediye Meydanı'nda gerçekleşen halk buluşmasına katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yer aldı.

"BU SEVGİ SELİ ZAFERİMİZİN MUŞTUSUDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak. İnşallah Ümraniye'den yükselen şu sevgi seli yarın akşam sandıktan çıkan zaferimizin muştusudur" ifadelerini kullandı.

"SANDIKLAR BİDEN'A DA CEVAP VERECEK"

Konuşmasında ABD Başkanı Biden'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor Bay Bay Kemal, Rusya'ya biz yaptırım uygularız diyor. Ya Bay Bay Kemal bu ne akıldır? Bu nasıl anlayıştır? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Savunma sanayiinde öyle, aynı şekilde şu an turist akınında 5 buçuk milyona yakın turist bize Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? Amerika'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, Erdoğan'ı düşürmemiz lazım diye talimatı verdi bunu ben biliyorum, bütün halkım biliyor. Şimdi yarın sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Rusya'nın hükümet sözcüsü ne diyor, diyor ki yalan söylüyor, açıklasın, ispat etsin diyor. Var mı ispatı yok. Böyle duyduk diyor. Delil yok ama olabilir diyor. Bu nasıl siyaset. Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez. Türkiye'yi uzak tutmak için tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir diplomasi dengesi kurduğumuz Rusya Ukrayna Savaşı'na balıklama dalacaklar. Zaten şimdiden dokunma sözü verdikleri savunma sanayimizi çökertip kazanımlarımızı birer birer ortadan kaldıracaklar. Dışarıya uçak, helikopter, İHA, SİHA, gemi, roket yazılım satan bir Türkiye'den bunların hepsini tefecilerden alabilirlerse alınan borçla tedarik eden bir Türkiye'ye yol açacaklar. Türkiye Yüzyılı yaptığımız için hamleleri birer birer işlevsiz hale getirecekler. Karadeniz'de bulduğumuz gazı, Gabar'da çıkardığımız petrolü üstüne yeniden beton döküp terk edecekler. Hayali bir tablodan bahsetmiyorum. Türkiye bunların hepsini yaşadı.

"TERÖR VE TEFECİ TEZGAHINI DA EZİP GEÇERİZ"

Biz, 14 Mayıs seçimlerini ülkemizin geleceğine, milletimizin kazanımlarına, devletimizin hedeflerine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Ey Türkiye, ey İstanbul, ey Ümraniye, bu mücadelede bizimle misin? Daha şimdiden sandıkta tezahür edecek, milli iradeye gölge düşürmek için kırk takla atanlara karşı sandığın gücünü göstermeye hazır mısın? Mertçe yarışmak yerine, genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? İktidarı, milletin gönlüne girmek değil de, terör örgütleriyle kol kola görmekte onların gönlüne girmekte, sandığa dar etmeye hazır mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Ülkenin değerlerini, yabancılara, tefecilere peşkeş çekme sözü verenleri o sandığa gömmeye hazır mısın? Türkiye Yüzyılı'na giden yolda yarım kalan programlarımızı, projelerimizi yatırımlarımıza tamamlamak için bizimle birlikte olmaya hazır mısın? Bunun için ne yapacağız, yarın sandıklar kapanana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya var mısın? Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza selamımı söyleyecek, yarının ne için önemli olduğunu anlatacağız. Yanlışları göstereceğiz, doğruları göstereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz.

"SEN İSTANBUL'DA TURİST MİSİN?"

Benim gençlerim, bunlara geleceğini emanet eder mi? Yav bunlar terörist. Teröristlerle el ele, kol kola dolaşanlara benim ülkemi emanet eder mi? Benim hanım kardeşlerim bunlara evladını emanet eder mi? Öyleyse yarın ne yapacağımızı biliyoruz değil mi? Bir oy bu kardeşinize, bir oy cumhur ittifakına. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişi şimdiden hayırlı olsun. Ümraniye tulum çıkarmalı, tulum. Ümraniye buna hazır mı? Benim tanıdığım Ümraniye sandıkları patlatır. Milletimizle her buluşmamızda bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki biz 21 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık. Peki bu Bay Bay Kemal'in bir referansı var mı? Ben şunları yaptım diyebileceği bir eser var mı? İstanbul'a bir tane belediye başkanı getirdi, adamın belediyede durduğu yok. Şimdi de işte bakıyorsunuz Van'dan çıkıyor. İstanbul'u sel alıp götürüyor o nerede kayakta, nerede kızakta, nerede Bodrum'da. ya sen İstanbul'un belediye başkanı mısın yoksa İstanbul'da turist misin? Bunlara gereken cevabı vermeye Pazar günü yani yarın hazır mıyız?

"AK PARTİ'YE LGBT SIZAMAZ"

Gizli kapıların arkasında Kılıçdaroğlu bunlarla neyi konuşuyor, terörün bundan sonraki sürecini konuşuyor. Benim milletim bu teröristlerle el ele olanlara yarın yürü demeyecektir. Ne yapıyor? Bir tane kendilerine göre bir şey hazırlamışlar. Haydi, haydi, haydi. Arkasında kim var? Teröristler var. Bu millet terörizmden çok çekti. Benim milletim sana yürü demeyecek. Benim milletim ne diyor? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor. Yürüyecek miyiz beraber, yarın bunun kararını veriyor muyuz? Karneniz hayırlı olsun. Koalisyon masasında karnesinde sadece bitirmek sadece yıkma, sadece önüne gelene söz vermek var. Bunlarda yalan diz boyu. İnşallah yarın sandıkta bunları gördükleri rüyadan uyandıracak, ülkenin kazanımlarını öyle diledikleri gibi harcayamayacaklarını göstereceğiz. Bu CHP LGBT'ci mi? Yanındaki İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Masadaki küçükleri zaten saymıyorum onlar da zaten sus pus. Demek onlar da kabul ediyor ama AK Parti'ye LGBT sızamaz. MHP'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bu güçlü aileleri de zaten seçim öncesi adımlar atmıştık seçim mani oldu. Seçim sonrası bu adımı yine atacağız Allah'ın izniyle bunu yasalaştırmamız halinde de yola emin adımlarla yürüyeceğiz"