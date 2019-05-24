Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin,...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:19 Kaynak: AA
: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"
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