Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin,...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:19 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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