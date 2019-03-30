Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıkta Küsmek Olmaz. Hele Hele Davaya Küsmek, Davayı Terk Etmek Bize Asla...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıkta küsmek olmaz. Hele hele davaya küsmek, davayı terk etmek bize asla yakışmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Sandıkta küsmek olmaz. Hele hele davaya küsmek, davayı terk etmek bize asla yakışmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:32 Kaynak: AA
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