Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıktan Çıkana Saygı Duyacaksınız"
58 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan - Malta Cumhurbaşkanı Preca ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile baş başa görüşmenin ardından...
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:36 Kaynak: AA
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