Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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