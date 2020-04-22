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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak."
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:12 Kaynak: AA
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