Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslenmek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı, Emniyet Müdürü ve yetkililer karşıladı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

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