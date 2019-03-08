Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu Mahallesindeki Mustafa Okkaş Camisi'nde kıldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için yol güzergahında bulunan Uğurlu Mahallesi'ndeki Mustafa Okkaş Camisi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:09 Kaynak: AA
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