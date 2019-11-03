Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

7 saat önce

Tugayın dış görüntüsü Polis ekiplerinin çevrede önlem alması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyun gelişi Konvoyun 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girişiŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Tugayın dış görüntüsü

Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu konvoyun gelişi

Konvoyun 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına girişi

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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