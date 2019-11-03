Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı. - ŞANLIURFA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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