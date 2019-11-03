Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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