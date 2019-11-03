Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı. - ŞANLIURFA
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