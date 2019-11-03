Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı
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-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması Vatandaşların Erdoğan'a sevgi gösterisi Erdoğan ile görüşen vatandaş detayı Erdoğan'ın belediye önündeki vatandaşlar ile diyalog ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:53 Kaynak: AA
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması
Vatandaşların Erdoğan'a sevgi gösterisi
Erdoğan ile görüşen vatandaş detayı
Erdoğan'ın belediye önündeki vatandaşlar ile diyalog ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.
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