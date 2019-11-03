Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı

6 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması Vatandaşların Erdoğan'a sevgi gösterisi Erdoğan ile görüşen vatandaş detayı Erdoğan'ın belediye önündeki vatandaşlar ile diyalog ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlaması

Vatandaşların Erdoğan'a sevgi gösterisi

Erdoğan ile görüşen vatandaş detayı

Erdoğan'ın belediye önündeki vatandaşlar ile diyalog ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşları selamladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:53 Kaynak: AA
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