Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
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