Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanlıurfa-Mardin Kanalı) Süveyş Kanalını Dahi Geride Bırakan, Ülkemizin En...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şanlıurfa-Mardin Kanalı) Süveyş Kanalını Dahi Geride Bırakan, Ülkemizin En...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (5)

"Bir diğer önemli projemiz de Şanlıurfa Mardin arasında inşa ettiğimiz, Süveyş Kanalını dahi geride bırakan, ülkemizin en uzun suni nehridir."

"Mardinli çiftçilerimize toplam 2.2 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik"

"Barış ve hoşgörünün sembolü olan Mardin'de geçtiğimiz yıl 332 bin yerli ve yabancı turist konakladı. Terör ortadan kalkınca turist geliyor mu? Geliyor. Daha fazla gelecek"

"Mardin'e, Artuklu'ya, Yeşilli'ye, Kızıltepe'ye doğalgazı getirdik mi? Nasıl, memnun musunuz? Artık, bodrumdan kömür taşımıyorsunuz değil mi? düğmeye basıyorsunuz, bütün ev ısınıyor mu? Benim Fatma, Ayşe, Hatice kardeşime bu layık değil miydi? Bu yakışmaz mıydı? Yıllarca bunları niye yapmadılar? Çünkü onların derdi, sizin derdiniz değildi. Ama biz dertliyiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Türkiye, Şanlıurfa, Recep Tayyip Erdoğan, Mardin, Güncel
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