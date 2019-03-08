Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlıurfa'nın Geçmişi Binlerce Kültür, Sanat, Edebiyat İnsanıyla Süslüdür"
51 dakika önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:11 Kaynak: AA
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