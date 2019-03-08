Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlıurfa'nın Geçmişi Binlerce Kültür, Sanat, Edebiyat İnsanıyla Süslüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şanlıurfa'nın Geçmişi Binlerce Kültür, Sanat, Edebiyat İnsanıyla Süslüdür"

51 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:11 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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