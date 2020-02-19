Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sapla samanı ayırt edemedikleri için, önlerine konan kağıtlarda yazan bilgilerin ne anlama geldiğini de kavrayamıyorlar. "dedi.