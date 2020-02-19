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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sapla samanı ayırt edemedikleri için, kağıtlardaki bilgileri de...
6 saat önce
Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:31 Kaynak: AA
Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (11)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sapla samanı ayırt edemedikleri için, önlerine konan kağıtlarda yazan bilgilerin ne anlama geldiğini de kavrayamıyorlar. "dedi.
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