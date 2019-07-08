Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'ya gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'ya gitti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere saat 12.15'te "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'ya gitti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere saat 12.15'te "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin ALTHEA Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:22 Kaynak: AA
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