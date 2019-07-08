Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj gemilerinin süreci devam ettirdiğini belirterek, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj gemilerinin süreci devam ettirdiğini belirterek, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." diye konuştu.

Şu anda Türkiye ve KKTC'nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabii Yunanistan'da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu ve Sayın Miçotakis bu sabah aldığım oranlarla yüzde 40'a yakın, yüzde 39 küsur bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim ve temennim odur ki inşallah Yunanistan'da yeni bir süreci, barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."

"S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri'nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi:

"Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz."

Milletvekilleriyle istişare toplantıları

"AK Parti milletvekilleriyle görüşmelerinizin çarşamba ve perşembe günü tamamlanacağı ifade edilmişti. Bu görüşmelerin hangi kapsamda olacağına dair bir değerlendirmeniz olur mu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 1 yılını doldurdu. Bu görüşmelerde sistemin değerlendirilmesi oluyor mu?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şunları aktardı:

"Biliyorsunuz iki toplantı yaptık. Bunlar 50'li gruplar halindeydi. İki toplantı daha yapıp bu iki toplantıyla birlikte grubumuzun tamamıyla bu kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Bunlar da çarşamba, perşembe günü inşallah olacak. Böylece Meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi bütün düşüncemiz, arzumuz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından ağustosla birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak, hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz."

(Bitti)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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