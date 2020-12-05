Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde konuştu: (1)

05.12.2020 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karakurt-Horosan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karakurt-Horosan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt- Horasan yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Kars ve tüm bölge için kritik önemde bir eserin açılış heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dünya ile beraber Türkiye'yi de etkileyen salgın sebebiyle bu açılış törenini video konferans yoluyla yapmak durumunda olduklarını dile getiren Erdoğan, vaka sayılarının özellikle Avrupa'da zirve yaptığı bu günlerde salgınla mücadeleden de hizmet mücadelelerinden de asla taviz vermediklerini aktardı.

Erdoğan, sağlıktan ulaşıma, sanattan savunmaya, ticaretten enerjiye kadar her alanda devreye aldıkları yeni projelerle şehirlere ve ülkeye hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önceki gün Ankara'da mimarisiyle teknolojisiyle konumuyla ülkemizin en prestijli eserlerinden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Binasının açılışını yaptık. Bugün Türk savunma sanayine çağ atlatacak ilk milli helikopter motorumuzun teslimi ve tasarım merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Böylece TEİ'nin sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka olması yolunda tarihi bir adım daha attık. Şimdi de serhat şehrimiz Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak bir yatırımı Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz. Tabii ben de ekran başında izledim. 2 çarpı 2, gerçekten muhteşem bir yol olarak bu yolu buradan izlerken milletim adına iftihar ettim. Nerelerden hamdolsun nerelere geldik. O dev viyadüklerin üzerinden geçen bu yolla birlikte inanıyorum ki artık buralardan geçen benim vatandaşlarım veya uluslararası, ülkemizden geçen insanlar ülkemizi ve milletimizi takdirle anacaklardır."

- "Yol dış ticarete önemli katkılar yapacak"

Erdoğan, sınır kapıları güzergahında olan ve çoğunlukla ağır taşıt trafiğine hizmet verecek yolun bu özelliğiyle de dış ticarete önemli katkılar yapacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karakurt-Horosan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yolun açılmasıyla beraber tarihi İpek Yolu güzergahının en önemli merkezlerinden olan Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum. Bu önemli hizmeti şehrimizi kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini şahsım, milletim adına gönülden tebrik ediyorum."

İşçisinden mühendisine, resmi kurumlardan yüklenici firmaya kadar bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür eden Erdoğan, Karakurt-Horosan yolunun şehrin yanı sıra bölge ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış, Karakurt, Horasan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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