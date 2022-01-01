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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

01.01.2022 23:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla vatandaşlarla bir araya gelerek, çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla vatandaşlarla bir araya gelerek, çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesinin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndek bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti. Bir vatandaş sohbet sırasında okul ve kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathane önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Sarıyer, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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