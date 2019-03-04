Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak
2 saat önce
- Zonguldak mitingin alanına gelişi Programdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:49 Kaynak: AA
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