Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak

2 saat önce

- Zonguldak mitingin alanına gelişi Programdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalan şarkıya eşlik etmesi ZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Zonguldak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Zonguldak, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:53:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şarkıya Eşlik Etti - Zonguldak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]