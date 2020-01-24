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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM'de de süreci tamamladık.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM'de de süreci tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarrac yanlısı güçlere eğitim vermek için TBMM'de de süreci tamamladık. Oraya heyetimizi gönderdik, gönderiyoruz. Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız. Askerimiz orada eğitim desteği verecek" dedi. - İSTANBUL
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