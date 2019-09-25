Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti

11 dakika önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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