CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ
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Anıl UÇAN / İSTANBUL DHATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:36 Kaynak: DHA
Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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