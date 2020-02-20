CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ

6 saat önce

Anıl UÇAN / İSTANBUL DHATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ, System.String[]

Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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-Görüşmeden fotoğraflar


Recep Tayyip Erdoğan, Libya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:36 Kaynak: DHA
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