Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:39 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
- İstanbul
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