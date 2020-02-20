Cumhurbaşkanı erdoğan, sarraj'ı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı erdoğan, sarraj'ı kabul etti

7 saat önce

Anıl UÇAN İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Anıl UÇAN İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, sarraj'ı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
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