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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabulü sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabulü sona erdiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabulü sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde saat 17.00'da başlayan kabul saat 20.30 itibariyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabulü sona erdi

Dolmabahçe Sarayı, Libya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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