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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabulü sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabulü sona erdiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj'ı kabulü sona erdi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Basına kapalı bir şekilde saat 17.00'da başlayan kabul saat 20.30 itibariyle sona erdi.
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