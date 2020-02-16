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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü proje burada ortaya...
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:25 Kaynak: AA
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