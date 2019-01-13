Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayi İçinde Yer Alan Bütün Girişimcilerimizin Yanındayız,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayi içinde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız, arkasındayız ve onlarla birlikte savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Savunma sanayi içinde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız, arkasındayız ve onlarla birlikte savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:39 Kaynak: AA
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