Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Hedeflerimize Ulaşacaksak Bunu Özel Sektörün Dinamizmi,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Hedeflerimize Ulaşacaksak Bunu Özel Sektörün Dinamizmi,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:46 Kaynak: AA

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