Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Hedeflerimize Ulaşacaksak Bunu Özel Sektörün Dinamizmi,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:46 Kaynak: AA
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