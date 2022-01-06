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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz"

06.01.2022 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli hassasiyetlerle eğiliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kahramankazan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde artık daha planlı daha sistematik ve orta-uzun vadeli hareket edeceğimiz bir döneme giriyoruz" - Son Dakika
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