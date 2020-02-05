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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayinde son 17 yılda yaptığımız hamlelerle yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumda."
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