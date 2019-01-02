Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Türkiye'yi Küresel Güç Haline Getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Türkiye'yi Küresel Güç Haline Getireceğiz"

1 saat önce

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Türkiye, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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