Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma Sanayinde Türkiye'yi Küresel Güç Haline Getireceğiz"
1 saat önce
- AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı aday ve aday adayları buluşma programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:59 Kaynak: AA
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