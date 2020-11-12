Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari açığımızı minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir."

Erdoğan: "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir."