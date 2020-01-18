Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız....

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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