Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet Bu Teröristleri İnlerinde Kıstırıp Yok Etmiş Olmazsak Her Gün Van'da...
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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