Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet Bu Teröristleri İnlerinde Kıstırıp Yok Etmiş Olmazsak Her Gün Van'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet Bu Teröristleri İnlerinde Kıstırıp Yok Etmiş Olmazsak Her Gün Van'da...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak her gün Van'da ve diğer şehirlerimizde, masum insanlarımızın kanını dökecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım takip edip kıpırdayamaz hale getirmezsek yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çevirecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:57 Kaynak: AA

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