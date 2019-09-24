Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz."
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