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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil."
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