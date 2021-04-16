Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı. Dendias'ın tavrı karşısında haddini bildirdi" -"Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Türkiye- Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım" İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir... - Son Dakika

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