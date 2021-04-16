Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı. Dendias'ın tavrı karşısında haddini bildirdi"
-"Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Türkiye- Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gündeme dair konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir... - Son Dakika