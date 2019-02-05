Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Çipras, Ruhban Okulunu Yarın Ziyaret Edecek Hayırlı Olsun Diyorum"
56 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı...
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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