Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Genel Sekreter Tüm Ülkeleri İklim Değişikliği ile Mücadele...
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Genel Sekreter Tüm Ülkeleri İklim Değişikliği ile Mücadele...

17 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler-HABİTAT ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Genel Sekreter Tüm Ülkeleri İklim Değişikliği ile Mücadele...

Recep Tayyip Erdoğan, Sekreter, Türkiye, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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