- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Genel Sekreter Tüm Ülkeleri İklim Değişikliği ile Mücadele...
17 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler-HABİTAT ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor" dedi.
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